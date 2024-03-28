Artvin'de gazeteci hayatını kaybetti, kaza kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Artvin'de gazeteci hayatını kaybetti, kaza kamerada

Artvin'de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada İHA Artvin eski muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

28.03.2024 20:17  Güncelleme: 20:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İHA Artvin eski muhabirinin hayatını kaybettiği kaza kamerada

Tolga Gül, 28 Şubat döneminde Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Özbek'in, dönemin başbakanına küfür ettiği anları görüntülemişti

ARTVİN - Artvin'de gazetecileri taşıyan otomobilin kontrolden çıkarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada İHA Artvin eski muhabiri Tolga Gül hayatını kaybetti, 1 gazeteci de yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Oruçlu köyünde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 FZJ 841 plakalı Dacia Duster aracın sürücüsü gazeteci Fatih Tüysüz'ün(37), Yusufeli'nden Artvin'e dönüş yolunda iken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil yol kenarında bulunan kayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve yanında bulunan İHA'nın Artvin eski muhabiri Tolga Gül yaralandı. Kazayı görenler olayı 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan gazeteci Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Fatih Tüysüz'ün ise hastanede tedavisi sürüyor. Kaza güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

Tolga Gül, Artvin, Kaza, 3.Sayfa, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de gazeteci hayatını kaybetti, kaza kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:01 Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak Bakan Bayraktar: Nisanda elektrik ve doğal gaz fiyatlarında değişiklik olmayacak
18:59 YSK’dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı YSK'dan oy sayım ve döküm işlemlerinin aralıksız yapılması kararı
18:39 Habur Gümrük Kapısı’nda 850 kilogram eroin ele geçirildi Habur Gümrük Kapısı'nda 850 kilogram eroin ele geçirildi
18:18 Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı Özel bankalar da emekli promosyon programına katıldı
17:16 Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, esnaf ziyaretinde vatandaşa yumruk attı
19:29 Kripto para borsası FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried’a 25 yıl hapis cezası Kripto para borsası FTX'in kurucusu Sam Bankman-Fried'a 25 yıl hapis cezası
17:00 Bakanlık harekete geçti “Jasmine bebek“ için toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! "Jasmine bebek" için toplatma kararı
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de atılan slogan karşısında şaşkınlık yaşadı
16:28 ABD’de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu ABD'de geminin çarpmasıyla yıkılan köprüden nehre düşen 2 kişinin cesedi bulundu
16:20 Federasyon oruç tutma yasağı koydu Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı Federasyon oruç tutma yasağı koydu! Yıldız futbolcu, milli takım kampından ayrıldı
15:52 Sarıyer’deki çatışmanın arkasından “Kürt Tilkisi“ çıktı Sarıyer'deki çatışmanın arkasından "Kürt Tilkisi" çıktı
15:49 Tek bir konuya dikkat çekti Ancelotti’den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda’ya telefon Tek bir konuya dikkat çekti! Ancelotti'den 6-1 yenildiğimiz Avusturya maçı sonrası Arda'ya telefon
14:50 “Ben Hz. Meryem“ videosu ortalığı karıştırdı Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum "Ben Hz. Meryem" videosu ortalığı karıştırdı! Hedefteki isimden açıklama geldi: Gerçek değil, dava açıyorum
14:38 İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu İsmailağa ile Cübbeli Ahmet arasındaki kavgada yeni perde! Tartışma yaratan video yeniden dolaşıma sokuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2024 20:27:37. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de gazeteci hayatını kaybetti, kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement