Artvin'de heyelan: Dev kaya karayolunda ulaşım kapattı
ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesi Ormanlı köyü mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle Artvin-Borçka karayolu ulaşıma kapandı. Yamaçtan kopan dev kaya parçasının karayoluna düşmesi sonucu uzun araç kuyrukları oluştu.
Olay, akşam saatlerinde kaya Ormanlı köyü girişinde meydana geldi. Heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, bölgeye ekipler sevk edildi. Karayolları ekipleri, kaya parçasının yoldan kaldırılması ve ulaşıma yeniden açılması için çalışma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Heyelan: Karayolu Kapandı - Son Dakika
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