Artvin'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri için il genelinde 135 bin 225 seçmen 669 sandıkta oy kullanacak.
Artvin'de yarın saat 07.00'den itibaren sandık başına gidecek seçmenler için okullardaki hazırlıklar da tamamlandı. Okullarda görevliler, vatandaşların oylarını rahatlıkla kullanabileceği şekilde düzenledikleri sınıflarda oy kabinlerini ve sandıkları yerleştirdi. Sınıflarda sıralar düzenlenerek sandık kurulu ve gözlemciler için hazır hale getirildi. Yetkililer tarafından, okul koridoruna ve kapılara sandık numaraları asıldı.
Kentte 135 bin 225 kayıtlı seçmen 669 sandıkta oy kullanacak. İl merkezinde ise 24 bin 759, seçmen 113 sandıkta oy kullanma işlemi gerçekleştirecek. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Hazırlıklar Tamamlandı - Son Dakika
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