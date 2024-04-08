Artvin'de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan karaca, tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakıldı.
Borçka ilçesine bağlı İbrikli köyü yakınlarında yabani hayvanlar tarafından saldırıya uğradıktan sonra yaralanan karacayı yol kenarında bitkin halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine Jandarma ekipleri bölgeye gelerek, yaralı karacayı Doğa Koruma Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan karaca özel kafeste ormanlık alana getirilerek yeniden doğaya bırakıldı. - ARTVİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin'de yaralı karaca tedavi edildikten sonra doğaya bırakıldı - Son Dakika
Ordu'da polis ekipleri, Ramazan bayramı öncesi trafik kazalarını önlemek amacıyla denetimleri arttırdı. Ehliyet, ruhsat ve trafik sigortası kontrolleri yapılırken, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu kullanımı da denetlendi. Kural ihlali yapan sürücülere para cezası uygulandı ve sürücüler kurallara uymaya davet edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde boşanmak istemeyen eşine sokak ortasında kurşun yağdıran 70 yaşındaki adam, adliyeye sevk edildi. Olay sonrası kaçan adam, polis tarafından ikna edilmeye çalışılırken kendisine ateş etti ve yaralandı. Yaralı adam tedavi edildikten sonra gözaltına alındı.
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Samsun Şube Başkanı Oktay Ergör, Ramazan Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için uyarılarda bulundu. Ergör, uykusuz, yorgun ve alkollü araç kullanmamaya dikkat çekerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.
Niğde Valiliği, bayram tatiline çıkan sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili süresince trafik denetimlerini artırdı ve sürücülere hız limitlerine uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve cep telefonu kullanmamaları konusunda bilgilendirme yaptı. Niğde Valisi Cahit Çelik ise vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını ve hız yapmamalarını istedi.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafik ekipleri, 15 yaşındaki motosiklet sürücüsüne farklı ihlallerden toplamda 37 bin TL cezai işlem uyguladı. Sürücü, ehliyetsiz araç kullanmak, kask takmamak ve açık egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık vermek gibi ihlallerden dolayı cezalandırıldı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında bir kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ayağından yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı.
İzmir'in Gaziemir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, 21 yaşındaki hava astsubay öğrencisi hayatını kaybetti. Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçesine savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç öğrencinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri, yerli ve milli otomobil Togg ile Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlara güvenli sürüşle ilgili uyarılarda bulundu. Yapılan uygulamada trafik yoğunluğu, emniyet kemeri kullanımı ve cep telefonu kullanımı konularında bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca otobüsle yolculuk eden vatandaşlara çikolata ikram edildi.
Bayram tatili yolunda TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde meydana gelen trafik kazasına ulaşmak için yola çıkan ambulans şoförü, emniyet şeridini ihlal eden sürücüler yüzünden zor anlar yaşadı. Ayrıca, kaza nedeniyle yoğunlaşan trafikte emniyet şeridini kullanan sürücülere toplamda 315 bin 511 lira idari ceza uygulandı.
Adana'nın Karataş ilçesinde, 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?