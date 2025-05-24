Asansör Boşluğundaki Kuş Kurtarıldı

Asansör boşluğuna düşen kuş kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçesinde asansör boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Aşkale ilçesi Cahit Aybar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Aşkale Güvendik Evler sitesinde asansör boşluğuna bir kuşunun düştüğünü, kuş seslerini duyan çocuklar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık bir 5 dakikalık çalışması sonrasında kuş bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuş doğaya salınırken, çocuklar itfaiye ekiplerine itfaiye ekipleri ise duyarlılıklarından dolayı çocuklara teşekkür etti.

Kurtarılan kuşun doğaya salınırken çocuklardaki mutluluk görülmeye değerdi.