Samsun'un Asarcık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Kavak yolu üzerindeki Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi'nde meydana geldi. Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil, Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybetti; sürücü Hüsnü Koparan ile aynı araçtaki Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ve araçta bulunan Erdal Kara da yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.