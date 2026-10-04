Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu araç camlarını kırıp binalara zarar verdi

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da etkili olan tenis topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle çok sayıda araç ve bina hasar gördü.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'da tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı. Şiddetli dolu yağışı başkentin birçok bölgesinde etkili olurken, çok sayıda aracın camları kırıldı ve kaportalarında derin göçükler oluştu. Binalar da dolu nedeniyle hasar görürken, pencerelerin camları da kırıldı.

Fırtınanın ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, yetkililerin meydana gelen zararın boyutuna ilişkin incelemelerini sürdürdüğü bildirildi.