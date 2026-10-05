Ataşehir Belediyesi soruşturmasında rüşvet iddiasıyla 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında rüşvet iddiasıyla 13 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Ataşehir Belediyesi soruşturmasında aralarında Başkan Vekili Murat Güneş'in olduğu 13 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edildi. Soruşturmada inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, imar değişikliklerine onay verildiği iddiaları araştırılıyor.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilmiş, soruşturmada bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİnşaatGüncelGüneşSon Dakika

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SON DAKİKA: Ataşehir Belediyesi soruşturmasında rüşvet iddiasıyla 13 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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