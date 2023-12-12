 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ataşehir'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Ataşehir'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı

Ataşehir'de bulunan 4 katlı bir apartmanın çatı katında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

12.12.2023 - 15:48,  Güncelleme: 15:51
Abone Ol

Ataşehir'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

İSTANBUL - Ataşehir'de 4 katlı apartmanın çatı katında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Alev alev yanan çatıdaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi Nurettin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. İddiaya göre, evde kimsenin bulunmadığı dairede elektrik aksamından kaynaklı yanma meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın çatıya sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çatıda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Alevli şekilde yanan çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

"Hastaneden geldim, bağrışmalar duydum"

Yangın çıkan binada oturan İlyas Sancar, "Hastaneden geldim, binaya girdim bağrışmalar vardı. Dışarıdakiler çatı katı yanıyor dedi. İtfaiyeye haber vermişler, itfaiye ekipleri çok hızlı geldi. Alevli yanıyordu, yangının neyden kaynaklandığını bilmiyorum" dedi.

Ataşehir\'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ataşehir, İtfaiye, Olay, İtfaiye, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ataşehir'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı - Son Dakika


18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:14
Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02
ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43
Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak

Son Dakika
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
16:36 ABD'de enflasyon kasımda beklentinin üstünde arttı
16:28 Halil Umut Meler'i yumruklayan Faruk Koca, AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 19:33:40. #1.13#
SON DAKİKA: Ataşehir'de 4 Katlı Apartmanda Yangın Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement