Ataşehir'de dört yol ağzında yaşanan kazalar kamerada
İSTANBUL - Ataşehir'de sıklıkla trafik kazalarının yaşandığı dört yol ağzında araçlar çarpıştı. Birbirinden ilginç kazalar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kazalar, geçtiğimiz günlerde Ataşehir'de İnönü Mahallesi, Kartal Caddesinde bulunan dört yol ağzında meydana geldi. İddiaya göre hız düşürücü setlerin olmadığı yolda sürücülerin kontrollü geçişlerindeki dikkatsizliklerinden dolayı sürekli kaza olduğu belirtildi. Mahalle sakinleri duruma isyan ederken birbirinden ilginç olan kazalar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
"Acilen çözüm bulmasını istiyoruz"
Kazalarla ilgili konuşan Mahalle sakini Bilal Eren Özarslan "Burada bir dört yol var. Sağdan gelen araba diğer yönlerden gelen araçları görmüyor. Kontrolsüz şekilde dörtyola çıkış yaptıkları için sürekli olarak kazalar oluyor. Biz burada esnafız 200 bin liradan fazla zararım var. Defalarca belediyeye şikayette bulundum. Bana hiçbir şekilde geri dönüş olmadı. Ben buraya bariyer yaptırdım. Belediye onu da kaldırdı. Bir çözüm bulamadık. Buraya acilen bir çözüm üretilmesini istiyorum" diye konuştu.
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