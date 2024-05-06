Ataşehir'de fide hırsızlığı kamerada: Domates fidelerini çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika
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Ataşehir'de fide hırsızlığı kamerada: Domates fidelerini çalıp kayıplara karıştı

Ataşehir'de esnafın hobi amaçlı diktiği domates fidelerini çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı. Fidelerin sürekli çalındığını belirten esnaf, hırsızı bulursa kendi cezasını vereceğini söyledi.

06.05.2024 22:23  Güncelleme: 22:42
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Ataşehir'de fide hırsızlığı kamerada: Domates fidelerini çalıp kayıplara karıştı

Ataşehir'de domates fidesi hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de esnafın hobi amaçlı dikmiş olduğu domates fidelerini çalan kadın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre bir kadın, oto elektrik dükkanının önünde bulunan ve esnaf tarafından dikilmiş olan domates fidelerini tek tek sökerek çaldı. Esnaf ise, hobi olarak diktiği fidelerin bir yıldır düzenli olarak çalındığını belirterek duruma tepki gösterdi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"İsteseler veririm ama çalmayı tercih ediyorlar"

Fideleri çalınan esnaf Kaan Mangaloğlu, "Yaklaşık bir sene içerisinde burada biz hobi bahçesi oluşturduk. Oradan semizotu fidelerinin komple kökünden söküp alınmıştı. Sorsalar aslında verirdim. Geçtiğimiz günlerde yine domates fideleri kökünden söküp alınmış. Bir tane de değil 4-5 tane fide vardı. Sürekli oluyor, fideleri içeri aldım. Benden gelip isteseler veririm ama komple çalmayı tercih ediyorlar. Şikayetçi olmadım ama kendisini bulursam cezasını ben keseceğim" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de fide hırsızlığı kamerada: Domates fidelerini çalıp kayıplara karıştı - Son Dakika

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