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Ataşehir'de halı hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

İSTANBUL - Ataşehir'de motosikletli bir şahıs, bir apartmanın birinci katında asılı halde bulunan halıları çaldı. Hırsızlık anları ise başka bir apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 00.00 sıralarında İstanbul İlçesi, Kayışdağı Mahallesi, Güler Sokakta yaşandı. İddiaya göre, motosikletle cedde üzerinden geçen ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs sokak üzerinde bir apartmanın birinci katında kuruması için balkona asılmış halıları çaldı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise başka bir binanın güvelik kamerasına anbean yansıdı. Kuruması için balkona astığı halıları yerinde bulamayan dairede yaşayan kişiler halılara ne olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca, motosikletli bir erkek şahıs tarafından çalındığını gördü. Durumun Emniyet ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri yaşanılan hırsızlık olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Mahalle sakinlerinden Selma Harmancıoğlu, "olay gece 12.00 gibi oldu. Ben kameradan gördüm. Halıları çekiyor motosiklete koyuyordu. Yağmur yok diye balkona asmıştı, almamış demek gece içeriye, 3-4 tane halısı gitmiş" dedi.