Ataşehir'de kontrolden çıkan tır park halindeki 2 tıra çarptı: 1 yaralı
Ataşehir'de alkollü tır sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip 2 tıra çarptı
İSTANBUL - Ataşehir'de seyir halindeki tır, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. 3 tırın da hasar aldığı zincirleme kaza neticesinde tır sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 01.00 civarında Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 33 AHA 008 plakalı tır, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 tıra çarptı. Tır, önce 33 CCN 51 plakalı park halindeki tıra, ardından da 76 DK 428 plakalı park halindeki tıra çarptı. Olayı görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine kaza alanına sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olayda tır sürücüsü, Paşa Türkdoğan yaralandı, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Paşa Türkdoğan'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen yol trafiğe açıldı.
Olayı gören görgü tanığı Serkan Zor, "Siyah tır virajı alamayınca 33 CNN 51 plakalı tıra vurdu, bu tırdan sonra 76 DK 428 plakalı tıra vurdu, zincirleme kaza oldu. 33 AHA 008 plakalı tırın şoförünü indirdik alkollüydü, kafası iyi değildi. Ondan sonra polis arkadaşlar gelince şoförü indirdik" ifadelerini kullandı.
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Ataşehir'de seyir halindeki alkollü bir tır, kontrolden çıkarak park halindeki 2 tıra çarptı. Kazada 3 tır da hasar aldı ve tır sürücüsü yaralandı. Olay sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı ve trafik ekipleri kazanın araştırılması için çalışma başlattı.
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