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Ataşehir'de yangın paniği

İSTANBUL - Ataşehir'de bir binanın birinci katındaki balkonunda çıkan yangın mahalleyi sokağa döktü. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Olay, saat 21.15 sıralarında Ataşehir Mevlana Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre binanın birinci katındaki balkondan bilinmeyen bir nedenle alevler ve dumanlar yükselmeye başladı. Yangının büyümesi üzerine çevre sakinleri sokağa dökülerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken olayda, can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.