Avcılar'da Kadın Saldırısına Uğradı - Son Dakika
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Avcılar'da Kadın Saldırısına Uğradı

Avcılar'da bir kadın, 2 kişi tarafından tekme tokat dövülerek darbedildi. Olay anı kamerada.

02.05.2025 12:59
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Avcılar'da dehşet anları kamerada: Kadını tekme tokat darbettiler

İSTANBUL - Avcılar'da bir kadın, 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Adamlardan biri kadını saçından çekerken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede duran bir otomobilden inen bir kadın, 2 kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tekme tokat dövüldü. Kadının arkadaşı, adamlara engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen talihsiz kadın, saldırganlar tarafından yerde sürüklendi. O sırada yoldan geçerken dehşet anlarına şahit olan bir sürücü, saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, sürücüye yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Dövülen kadın, kendini darbeden kişiler ve arkadaşıyla birlikte otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

Kaynak: İHA

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