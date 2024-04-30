Aydın\'da 30 Yıl Hapis Cezası ile Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde "Tasarlayarak Öldürme " suçundan 30 yıl hapis cezası ile aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışmalar sürüyor. Dereağzı Mahallesi'nde " Tasarlayarak Öldürme " suçundan aranan ve hakkında toplam 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K isimli şahıs yakalandı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN
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