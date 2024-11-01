Aydın'da 65 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Aydın'da 65 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu

Aydın\'da 65 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Şenol Teke, yakınlarının haber alamaması üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

01.11.2024 11:14  Güncelleme: 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi evde ölü bulundu.

Olay, Zafer Mahallesi 139 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Şenol Teke'den haber alamayan yakınları şahsın sağlık durumundan şüphelenerek evine geldi. Teke'ye ulaşamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yardımı ile eve girdi. Evde hareketsiz şekilde bulunan Teke'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Teke'nin yakınlarını yasa boğulurken, şahsın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Olaylar, Efeler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da 65 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:08 Esenyurt’ta Ahmet Özer’in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı Esenyurt'ta Ahmet Özer'in fotoğrafları bilboardlardan kaldırılıp yerine Türk Bayrakları asıldı
12:32 Bu markalardan uzak durun Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi Bu markalardan uzak durun! Bakanlık, gıdada hile yapan firmaların listesini güncelledi
11:45 CHP lideri Özel, Esenyurt’a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu CHP lideri Özel, Esenyurt'a gelmeyen belediye başkanlarıyla ilgili sessizliğini bozdu
09:58 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı 56 yıldır üzerine oturdukları taş 1800 yıllık tarihi eser çıktı
09:53 Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma Müstehcen şarkılı 29 Ekim kutlamasına soruşturma
19:48 Okan Buruk, Pep Guardiola’yı bile solladı Okan Buruk, Pep Guardiola'yı bile solladı
19:43 Sedef’i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme Sedef'i halıya sarıp, dambıllarla denize atmışlardı: O canilerle ilgili yeni gelişme
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
18:57 Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler’i yerden yere vurdu Acun Ilıcalı, Arda Kardeşler'i yerden yere vurdu
18:24 Galatasaray’ın yıldızı Real Madrid yolcusu Galatasaray'ın yıldızı Real Madrid yolcusu
18:11 Mahizer’den tatlı sohbet ve Züleyha’dan mini konser Mahizer'den tatlı sohbet ve Züleyha'dan mini konser
18:02 Ekrem İmamoğlu’ndan Esenyurt’ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı ’Sizinle uğraşacağım’ dedi Ekrem İmamoğlu'ndan Esenyurt'ta dikkat çeken hareket: Yumruğunu sıktı 'Sizinle uğraşacağım' dedi
17:50 Montella’dan çok konuşulacak Icardi itirafı Montella'dan çok konuşulacak Icardi itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 13:33:34. #1.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 65 Yaşındaki Adam Evde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.