Aydın\'da 7 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

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Aydın'ın Söke ilçesinde 7 ayrı suçtan aranan ve hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timlerince nitelikli suçlardan aranan bir şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre ekipler, hükümlü veya tutuklunun kaçması, tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçları ile başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama ve kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçlarından ikişer dosya olmak üzere toplam 7 suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.K. isimli şahıs Söke ilçesi Atburgazı Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN