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Aydın'da firari şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da firari şahıs yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar ceza evine teslim edildi.

Aydın\'da firari şahıs yakalandı
24.12.2023 - 10:54,
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Aydın'ın Söke ilçesinde cezaevi yakınında kimlik sorgusu yapılan şahsın firari olduğu anlaşılarak, yakalanan şahıs tekrar ceza evine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu çevresinde nizamiye bölgesinde gezen bir şahsın yapılan kimlik sorgusunda, "Hırsızlık ve uyuşturucu ticareti " suçlarından hakkında toplam 9 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve Söke Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar etmesi sebebiyle aranan S.S isimli şahıs olduğu tespit edilerek yakalandı. Hükümlü, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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