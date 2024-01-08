Aydın\'da Jeneratör Hırsızları Yakalandı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde bir inşaattan jeneratör çalan 4 hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçedeki yapımı devam eden bir inşaattan kimliği belirsiz kişi yada kişilerce 1 adet jeneratör çalındı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışan ekipler, detaylı araştırma sonucu hırsızlık olayının O.S., K.U., C.K. ve ismi tespit edilen bir şüphelinin daha gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheliler satmak amacıyla zeytinliğe sakladıkları jeneratör ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, O.S., K.U. ve C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN