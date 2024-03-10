Nazilli'de Otobüs-Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nazilli'de Otobüs-Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Nazilli\'de Otobüs-Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otobüsün motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

10.03.2024 12:47  Güncelleme: 12:50
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsün motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Aydın- Denizli Karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 R 2658 plakalı motosiklete ara yoldan ana yola çıktığı sırada S.Y. (55) idaresindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşerek başını refüje vuran motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsü şoförü S.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Nazilli'de Otobüs-Motosiklet Çarpışması Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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