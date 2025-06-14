Aydın\'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen orman yangını ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınırken, Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'de çalışmaları yerinde takip etti.

Yangın, kırsal Dampınar Mahallesi yakınlarında saat 12.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler alevlere karadan müdahale ederken, orman teşkilatına bağlı helikopterler de havadan sortileri ile ekiplere havadan destek verdi.

Başkan Zencirci çalışmaları yerinde takip etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'de yangın haberini alır almaz bölgeye gitti. Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden ve bölgede yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Zencirci, "Dağyeni - Dampınar mevkii kırsalında meydana gelen yangın bölgesini ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, belediyemiz ekipleri ve Orman İşletme ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hem mahalle sakinlerimize hem de yangında arazisi zarar gören vatandaşımız geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Lütfen orman yangınları konusunda dikkatli olalım, daha büyük acılar yaşamamak için önlemlerimizi alalım" ifadelerini kullandı. - AYDIN