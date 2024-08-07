Aydın\'da orman yangınında 7 kişi dumandan etkilendi

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Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayıp rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangınında müdahale çalışmaları aralıksız devam ederken, şu ana kadar dumanlardan etkilenen 7 kişinin UMKE ve sağlık ekiplerince tedavisi yapıldı.

Aydın'ın Germencik ilçesine bağlı Gümüşköy'de saat 14.30 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne kadar ulaşan alevlere, havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale devam ederken, söndürme çalışmaları 5,5 saattir aralıksız sürüyor. Yangının bir an önce söndürülmesi için ekipler yoğun çaba sarf ederken, bölgede hazır bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ve 112 ekipleri dumanlardan etkilenenlere anında müdahale ediyor. Bölge oluşturulan Tıbbi Uç Nokta (TUN) alanlarında dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapılırken, şu ana kadar toplamda 7 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Ekipler tarafından hızla müdahalesi yapılan 7 kişinin tedavileri gerçekleştirildi.

Yangın söndürme uçak ve helikopteri ile havadan, çok sayıda tanker, TOMA, itfaiye ve orman araçlarıyla da karadan yapılan müdahaleler aralıksız sürerken, İzmir, Manisa ve Denizli'den de takviye ekipler gönderildi. - AYDIN