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Aydın'da Ormanda Ölü Bulunan Yaşlı Adamın Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybettiği Öğrenildi - Son Dakika
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Aydın'da Ormanda Ölü Bulunan Yaşlı Adamın Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybettiği Öğrenildi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormana odun kesmeye giden Emin Selek (74) ormanda ölü olarak bulunurken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Selek'in yakınları tarafından ormanda hareketsiz yatarken bulundu ve olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Selek'in kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Aydın\'da Ormanda Ölü Bulunan Yaşlı Adamın Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybettiği Öğrenildi
25.01.2024 - 09:48,
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde ormana odun kesmeye giden Emin Selek (74) ormanda ölü olarak bulunurken, yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, Aksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormanlık alana odun kesmeye giden Emin Selek evine geri dönmedi. Yaşlı adamdan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek arama yaptı. Yaşlı adamın yakınları Selek'i orman içerisinde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde Selek'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Nazilli, Aydın, Olaylar, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Ormanda Ölü Bulunan Yaşlı Adamın Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybettiği Öğrenildi - Son Dakika


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