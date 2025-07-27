Aydın\'da Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Aydın'ın Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde şüpheli bir araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Alangüllü Mahallesi'nde icra edilen faaliyet sırasında şüphe üzerine B.C.B. isimli şahsın kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi. Tüfeğe el konulurken, şüpheli hakkında idari yaptırım uygulandı. Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN