Aydın'da Sağlık Çalışanları Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Sağlık Çalışanları Mağdur

Aydın\'da Sağlık Çalışanları Mağdur
24.02.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özel firmanın ismini değiştirmesiyle Aydın'daki sağlık çalışanları ciddi hak kaybı yaşıyor.

Aydın'da özel firmalar aracılığı ile sağlık kurumlarında başta temizlik olmak üzere yardımcı hizmetlerde çalıştırılan pek çok kişi firmanın ortadan kaybolması veya ismini değiştirmesi ile ciddi mağduriyet yaşıyor. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde yıllardır çalışan hizmetliler özel firmanın ismine bir 'M' harfi eklemesi ile tüm haklarını kaybetti. Yetkililerden yardım isteyen çalışanlar 'sahipsiz' kalmaktan dert yandılar.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıkları Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yapan çalışanlar, "Aile sağlığı merkezi çalışanları olarak, çalışmakta olduğumuz 'Galata ASM Özel Sağlık Temizlik' adlı firma unvanına bir harf ekleyerek yeni adını Galatam ASM Özel Temizlik şirketi yaptı. 31 Aralık 2025 tarihinde söz verdikleri ve hak kazandığımız kıdem tazminat ödemelerini yapmadılar ve yapılmayacağını sözlü olarak ifade ettiler. Hala hesaplarımıza maaşlarımız dışında yatan bir ücret bulunmamaktadır. Aynı zamanda son 1 yıl içinde 2,5 aylık sigortalarımızı da ödemediler. Şirket sahibi olan A.E.K. telefonlarımızı açmıyor ve kendisiyle hiçbir şekilde iletişim sağlanamıyor. Aydın genelinde bu şirket üzerinden çalışan aile sağlığı merkezi çalışanları aynı şekilde mağdur durumda. Biz ASM çalışanları olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şirketler unvanları üzerine bir harf ekleyerek ya da azaltarak çalışanları nasıl mağdur ediyorlar. Devletimizin de görmesini istiyoruz" diyerek dolandırıldıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini belirttiler. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, 3. Sayfa, Ekonomi, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da Sağlık Çalışanları Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu Süleyman Soylu ve Özgür Özel arasındaki davada karar bozuldu
Kabine’deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken mesaj Kabine'deki değişiklikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken mesaj
Yapay zeka “Hırsız“ dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı Yapay zeka "Hırsız" dedi, alışveriş yapan yaşlı adam kabusu yaşadı
Münih’te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı Münih'te havacılık skandalı: 500 yolcu uçaklarda rehin kaldı
Kurtulmuş’tan terörsüz Türkiye mesaisi İşte ziyaret edeceği partiler Kurtulmuş'tan terörsüz Türkiye mesaisi! İşte ziyaret edeceği partiler

16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya’da destan yazdık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
16:02
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00’den sonra para transferi yapamayacak
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
16:00
Galatasaray maçı öncesi kötü haber Yıldız futbolcu oynayamayacak
Galatasaray maçı öncesi kötü haber! Yıldız futbolcu oynayamayacak
15:41
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
CHP kurultay davası ve İBB davalarının birleştirilmesine ret
15:10
Maaşının 4’te 1’i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı Hapis bile yattı
Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 16:33:59. #.0.5#
SON DAKİKA: Aydın'da Sağlık Çalışanları Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.