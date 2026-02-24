Aydın\'da Sağlık Çalışanları Mağdur

Aydın'da özel firmalar aracılığı ile sağlık kurumlarında başta temizlik olmak üzere yardımcı hizmetlerde çalıştırılan pek çok kişi firmanın ortadan kaybolması veya ismini değiştirmesi ile ciddi mağduriyet yaşıyor. Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi'nde yıllardır çalışan hizmetliler özel firmanın ismine bir 'M' harfi eklemesi ile tüm haklarını kaybetti. Yetkililerden yardım isteyen çalışanlar 'sahipsiz' kalmaktan dert yandılar.

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çalıştıkları Sultanhisar Aile Sağlığı Merkezi önünde açıklama yapan çalışanlar, "Aile sağlığı merkezi çalışanları olarak, çalışmakta olduğumuz 'Galata ASM Özel Sağlık Temizlik' adlı firma unvanına bir harf ekleyerek yeni adını Galatam ASM Özel Temizlik şirketi yaptı. 31 Aralık 2025 tarihinde söz verdikleri ve hak kazandığımız kıdem tazminat ödemelerini yapmadılar ve yapılmayacağını sözlü olarak ifade ettiler. Hala hesaplarımıza maaşlarımız dışında yatan bir ücret bulunmamaktadır. Aynı zamanda son 1 yıl içinde 2,5 aylık sigortalarımızı da ödemediler. Şirket sahibi olan A.E.K. telefonlarımızı açmıyor ve kendisiyle hiçbir şekilde iletişim sağlanamıyor. Aydın genelinde bu şirket üzerinden çalışan aile sağlığı merkezi çalışanları aynı şekilde mağdur durumda. Biz ASM çalışanları olarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Şirketler unvanları üzerine bir harf ekleyerek ya da azaltarak çalışanları nasıl mağdur ediyorlar. Devletimizin de görmesini istiyoruz" diyerek dolandırıldıklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini beklediklerini belirttiler. - AYDIN