Aydın\'da Sosyal Medya Üzerinden Suç Paylaşımları Tespit Edildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 1-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen sanal devriyelerde sosyal medya üzerinden suç kapsamlı paylaşımlar yaptığı tespit edilen 38 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü sanal alemdeki suçlara geçit vermiyor. Edinilen bilgiye göre, 1-19 Ocak 2024 tarihleri arasında ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal medya platformları üzerinden 'terör örgütü propagandası', 'yasadışı bahis suçunu bilişim sitemleri kullanılarak işlemek', 'müstehcenlik' ve 'cumhurbaşkanına hakaret' suçları kapsamında paylaşımlar yaptığı tespit edilen 24 şüpheli yakalanarak haklarında işlem yapıldı. Ayrıca, sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 38 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde bilişim sistemleri üzerinden suç içerikli paylaşımlarda bulunan bin 331 internet sitesi engellenirken, oltalama metoduyla vatandaşları dolandırmayı veya kimlik bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan 248 adet web sitesine erişimin engellemesi sağlandı. - AYDIN