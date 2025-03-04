Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 şüpheli şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik bir günlük faaliyette 30 şüpheli şahıs yakalandı.
Çalışmalarda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN
Son Dakika › 3.Sayfa › Aydın'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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