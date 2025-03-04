Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

3.Sayfa

Aydın'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında 30 şüpheli şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcısı/kullanıcılarına yönelik bir günlük faaliyette 30 şüpheli şahıs yakalandı.

Çalışmalarda muhtelif miktarda kubar esrar, metamfetamin ve sentetik hap ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN