Aydın\'da Uyuşturucu Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarda 12 şüpheliyi yakaladı. Operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü koordinesinde ilçe jandarma komutanlıklarınca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 3 kilo 698 gram kubar esrar, 359 gram kenevir tohumu, 19 kök kenevir bitkisi, 16 adet sentetik hap, 4 gram sıvı amfetamin emdirilmiş tütün ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi. Yakalanan 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğü bildirildi. - AYDIN