Aydın\'da yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yerinde ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, Elektrikli Sigara Sarım Makinası, 10 bin 720 adet Sarılmış Makaron Sigara, 16 kilo 870 gram Sarımlık Kıyılmış Tütün, 2 bin 820 adet yabancı menşei ve faturasız Nargile Kömürü, 163 paket yabancı menşei ve faturasız Sigara Sarım Kağıdı ile 1800 adet yabancı menşei ve faturasız filtre ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN