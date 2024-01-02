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Aydın'da yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi - Son Dakika
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Aydın'da yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir iş yerinde ve ikamette yapılan aramada, çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ile birlikte çeşitli tütün ürünleri ele geçirildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.

Aydın\'da yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi
02.01.2024 - 19:04,
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçedeki bir iş yerinde ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada, Elektrikli Sigara Sarım Makinası, 10 bin 720 adet Sarılmış Makaron Sigara, 16 kilo 870 gram Sarımlık Kıyılmış Tütün, 2 bin 820 adet yabancı menşei ve faturasız Nargile Kömürü, 163 paket yabancı menşei ve faturasız Sigara Sarım Kağıdı ile 1800 adet yabancı menşei ve faturasız filtre ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da yapılan operasyonda çok sayıda makaron ve tütün sarımında kullanılan makine ele geçirildi - Son Dakika


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