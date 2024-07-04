Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk 237 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk 237 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Haziran ayında toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bu süre zarfında 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. Kurtarılan göçmenler sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

04.07.2024 10:28
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Aydın'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Haziran ayı içerisinde, Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yunan sahil güvenliği tarafından geri itilerek ölüme terk edilen düzensiz göçmenler için yapılan çalışmalar, Haziran ayında da hız kesmezken, 1-30 Haziran tarihleri arasında toplam 237 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmen kaçakçısı da yakalandı. Son 1 ayda toplam 10 olay meydana gelirken, kurtarılan 237 düzensiz göçmen ise sağlık kontrollerinin ardından Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı verilerine göre Aydın'da 1 Haziran'da Kuşadası açıklarında 10 düzensiz göçmen kurtarıldı. 11 Haziran'da Didim açıklarında 6'sı çocuk toplam 11 düzensiz göçmen, 12 Haziran'da Kuşadası açıklarında meydana gelen 2 ayrı olayda 9'u çocuk 18 düzensiz göçmen, 17 Haziran'da Kuşadası açıklarında 13'ü çocuk 26 düzensiz göçmen, 20 Haziran'da Kuşadası açıklarında 11'i çocuk 26 düzensiz göçmen, 23 Haziran'da Kuşadası açıklarında 15'i çocuk 21 düzensiz göçmen, 25 Haziran'da Didim açıklarında 15 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı, 26 Haziran'da Kuşadası açıklarında 36 düzensiz göçmen, 28 Haziran'da ise Didim açıklarında 7'si çocuk 13 düzensiz göçmen kurtarıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk 237 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da Yunanistan tarafından geri itilen 61'i çocuk 237 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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