Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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Aydın\'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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Aydın'ın Yenipazar ilçesindeki Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri, sudan çıkarılan kişinin öldüğünü belirledi; soruşturma sürüyor.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin göle uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenipazar Aşağı Dip Gölü mevkiinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletin göle uçtuğu ihbarının ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, bir kişinin suda olduğunun belirtilmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda sudaki kişi karaya çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kimliği tespit edilmeye çalışılan şahsın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Yenipazar3. SayfaJandarmaİtfaiyeGüncelSudanAydınSon Dakika

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