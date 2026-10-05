Aydın Köşk'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli aranıyor

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy mevkiinde Ç.Ç. ile İ.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç, İ.C'yi bıçakla yaraladı. Yapılan İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ç.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.