Aydın Köşk'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli aranıyor - Son Dakika
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Aydın Köşk'te çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli aranıyor

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Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ovaköy mevkiinde iki kişi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve bir kişi bıçakla yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüphelinin yakalanması için jandarma tarafından çalışma başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ovaköy mevkiinde Ç.Ç. ile İ.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ç.Ç, İ.C'yi bıçakla yaraladı. Yapılan İhbarın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ç.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaOlaylarGüncelAydınKöşkSon Dakika

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