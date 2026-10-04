Aydın Söke\'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü jandarma yakaladı

Aydın Söke'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlüyü jandarma yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'ın Söke ilçesinde 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine gönderildi.
Aydın'ın Söke ilçesinde 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' suçundan aranan Y.Ş. isimli şahsın bulunduğu tespit edildi. Hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş. (43), jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan hükümlünün adli işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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