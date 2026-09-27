Aydın Sultanhisar'da ambalaj ve palet deposu yangını söndürüldü, büyük hasar oluştu - Son Dakika
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Aydın Sultanhisar'da ambalaj ve palet deposu yangını söndürüldü, büyük hasar oluştu

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Aydın Sultanhisar\'da ambalaj ve palet deposu yangını söndürüldü, büyük hasar oluştu
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Aydın Sultanhisar'da Devlet Karayolu üzerindeki tarım işletmesine ait ambalaj ve palet deposunda gece yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürdü; depoda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde ambalaj ve palet deposunda çıkan yangın söndürülürken, depoda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Sultanhisar'da Devlet Karayolu üzerinde bulunan tarım işletmesine ait ambalaj ve palet deposunda gece saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri depodaki yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangında depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Sultanhisar3. SayfaİtfaiyeGüncelTarımAydınOlaySon Dakika

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