Ayvalık'ta 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık'ta 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık\'ta 11 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bot üzerinde bulunan 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Göçmenlere insani yardımlar yapıldı ve yasal işlemler için Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

08.08.2024 09:23
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; 3'ü çocuk 11 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında üzerinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir lastik botun, motor arızası nedeniyle Ege Denizi'nde akıntı etkisiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri hemen harekete geçti.

Sürüklenen düzensiz göçmenler; bölgeye gönderilen KB-4510 isimli Sahil Güvenlik Botu ile kurtarıldı.

Ayvalık'a ait Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere burada yiyecek, ilaç, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Haklarından yasal işlemler yapılan düzensiz göçmenler Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayvalık'ta 11 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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