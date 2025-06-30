Azerbaycan-Rusya Gerilimi Tırmanıyor

Azerbaycan'da Rus medya ağı Russia Today'in Bakü'deki kolu olan Sputnik Azerbaycan ofisine düzenlenen operasyonda, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) 2 görevlinin gözaltına alınmasının ardından Rusya, Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev'in bakanlığa çağrıldığını duyurdu.

Azerbaycan ile Rusya arasında Yekaterinburg kentindeki Azerbaycanlıların evlerine baskın düzenlenmesinin ardından başlayan gerginlik devam ediyor. Azerbaycan polisi, Rus medya ağı Russia Today'in Bakü'deki kolu olan Sputnik Azerbaycan ofisine operasyon düzenledi. Azerbaycan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, operasyon kapsamında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) 2 görevlinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından FSB görevlilerinin gözaltına alınmasının ardından yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın "dostane olmayan eylemleri" ve ülkedeki Rus gazetecilerin "yasadışı gözaltına alınması" nedeniyle Azerbaycan'ın Moskova Büyükelçisi'nin bakanlığa çağrıldığını bildirdi. Açıklamada, "Yıllardır Azerbaycan makamlarının herhangi bir şikayeti olmayan Rus gazetecilerin yasadışı gözaltına alınması ve Bakü'nün dostane olmayan eylemleri nedeniyle, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır" denildi.

"Biz, Azerbaycan ile olan iyi ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesinden yanayız"

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz, Azerbaycan ile olan iyi ilişkilerimizin gelişmeye devam etmesinden yanayız" dedi.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyaddin ve Hüseyin Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrıldı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ