Babaeski\'de Çiftlik Evi Yangını

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir çiftlik evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir çiftlik evinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, Babaeski İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı olayda, çiftlik evinde hasar meydana geldi.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını bildirdi. - KIRKLARELİ