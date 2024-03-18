Babalarını öldüren kardeşler tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde babalarını bıçaklayarak öldüren, üvey anneleri ile küçük kardeşlerini ise yaralayan 2 kardeş tutuklandı.
Olay, 2 gün önce gece geç saatlerde Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybeyi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Halaf Açıkbaş ve Abdurrahman Açıkbaş isimli 2 kardeş, mal ve arazi alıp-verme mevzusu nedeniyle bir süredir babaları Müslüm Açıkbaş ile anlaşmazlık yaşıyordu. Yaşanan anlaşmazlık sonrası iki kardeş, babalarının tarlasında bulunan fıstık ağaçlarına zarar verdi. Bununla da yetinmeyen 2 kardeş, gece saatlerinde babalarını tehdit etti. Müslüm Açıkbaş, iki oğlunun tehdidi sonrası eşi Gonca ve küçük oğlu Müslüm Caner Açıkbaş ile köyden ayrılmak için yola çıktı. Bu sırada takipte olan Halaf ve Abdurrahman, babaları, üvey anneleri ve küçük kardeşlerine pusu kurarak bıçaklı saldırı düzenledi. Olay sonrası baba Müslüm Açıkbaş hayatını kaybetti.
Babalarını öldüren katil zanlısı kardeşler tutuklandı
Olay sonrası kaçan katil zanlısı kardeşler ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, karakolda tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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