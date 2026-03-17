BAE'de Füzeden Düşen Enkaz 1 Kişiyi Öldürdü
BAE'de Füzeden Düşen Enkaz 1 Kişiyi Öldürdü

17.03.2026 09:50
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de engellenen bir füzeden düşen enkaz parçaları 1 kişinin ölümüne neden oldu.

İran'ın ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırıları devam ediyor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), gece saatlerinde çok sayıda füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısına hedef oldu. Abu Dabi Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre başkentin Bani Yas bölgesinde engellenen bir füzeden düşen enkaz parçaları Pakistan uyruklu 1 kişinin ölümüne yol açtı. - ABU DABİ

