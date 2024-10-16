Samsun'un Bafra ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinden yaya olarak kaçan C.V.(33), İshaklı Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs ile çe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Kovalamaca Sonucu Ruhsatsız Silah Yakalandı - Son Dakika
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