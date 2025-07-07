Bafra\'da Sulama Kanalına Düşen Şahıs Kurtarıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına düşen bir kişi, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay, Bahçeler Mahallesi'nde bulunan düğün salonu yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.G. (41) henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek sulama kanalına düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Suyun yüzeyinde akıntıya kapılan A.G.'yi fark eden bir vatandaş, aracından aldığı ipi suya atarak şahsı kıyıya çekmeyi başardı. Kanaldan çıkarılan A.G., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN