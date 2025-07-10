Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Bahçeler Mahallesi'nde A.C. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 350 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 8 adet ekstazi hap, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ile1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.
Operasyon sonucunda gözaltına alınan A.C., işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesi'nde tutuklandı. Tutuklanan şahıs, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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