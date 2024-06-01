Bağcılar\'da Ambulans Geçişini Engelleme Olayında Sürücü Yakalandı

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Bağcılar Basın Ekspres Yolu üzerinde dün bir ambulansın geçişini engelleyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 20 bin 796 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından sosyal medya platformlarında bir aracın, ambulans geçişini engellediği görüntüler paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan incelemelerde dün Bağcılar TEM istikameti Basın Ekspres Yolu üzerinde araç sürücüsün emniyet şeridini kullandığı ve arkasından gelen ambulansın geçmesini engellediği belirlendi. Araç plaka bilgilerinden kimlik bilgileri tespit edilen sürücü M.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu 'emniyet şeridini kullanmak' maddesinden 6 bin 439 TL, 'geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek' maddesinden 690 TL, 'saygısızca araç kullanmak' maddesinden 690 TL, 'sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak' maddesinden ise 12 bin 977 TL olmak üzere toplamda 20 bin 796 TL idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL