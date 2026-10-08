Bakan Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaş için ekipler çalışıyor dedi

Bakan Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaş için ekipler çalışıyor dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşa ulaşmak için ekiplerin tüm imkanlarıyla aralıksız çalıştığını söyledi. Çiftçi, en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanması temennisinde bulundu.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: "Enkaz altında olduğu değerlendirilen 3 vatandaşımıza ulaşmak için ekiplerimiz tüm imkanlarıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Temennimiz, enkaz altında bulunan vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşılması ve çalışmaların sevindirici haberlerle sonuçlanmasıdır."
Kaynak: İHA
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