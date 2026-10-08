TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin arasında oynanan FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde TRT Spor yorumcusu Nilay Kartaltepe'nin kullandığı ifadeler tartışma yarattı. Mersin ekibinin geri dönüş çabasını değerlendirirken "Maalesef süre yeterli olmadı" diyen Kartaltepe, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisiyle karşılaştı. Eski milli basketbolcu, maçın ardından özür açıklaması yaptı.

Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin, dün akşam FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanan karşılaşmada yorumculuk yapan eski milli basketbolcu Nilay Kartaltepe'nin sözleri tartışmalara neden oldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin son bölümünde ÇBK Mersin'in farkı kapatmaya çalıştığı anları değerlendiren Kartaltepe, "ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı." ifadelerini kullandı. Kartaltepe'nin Mersin ekibinin kaçırdığı bir basketin ardından verdiği "Ah!" tepkisi de mikrofona yansıdı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından bazı Fenerbahçe taraftarları, Kartaltepe'nin canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Özellikle "Maalesef süre yeterli olmadı" ifadesi ve kaçan basket sonrası verdiği tepki, yorumcunun tarafsızlığına yönelik eleştirilere neden oldu. Tepkilerin ardından Nilay Kartaltepe, yazılı bir açıklama yaparak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

"O AN FARKINDA OLMADAN AĞZIMDAN ÇIKTI"

Kartaltepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum."

Sözlerinin kasıtlı olmadığını belirten eski basketbolcu, geçmişte Fenerbahçe forması giydiğini de hatırlattı.

"İSTEMEDEN ÜZDÜĞÜM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Kartaltepe, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Oyuncu olarak da 4 yıl formamı giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz."

Nilay Kartaltepe, açıklamasını "İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim." sözleriyle tamamladı.

TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

FENERBAHÇE KUPAYI KAZANDI

Saat 19.30'da başlayan final karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. Devre arasına 38-32 üstün giren sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin sonunda farkı açarak skoru 59-48'e taşıdı. Son bölümde Çimsa ÇBK Mersin farkı azaltmasına rağmen Fenerbahçe Tarfin, parkeden 79-71 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

SON 4 SEZONDA ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Tarfin, elde ettiği galibiyetle FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez müzesine götürdü. Daha önce 2023 ve 2024 yıllarında da kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 2026'daki finalde de şampiyonluğa ulaştı.

BasketbolcuFenerbahçeSüper KupaTRT SporMersinÇimsaSporTrtSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Türkiye’de de ilgi gören modelde korkutan olay Trafikte giderken bir anda bu hale geldi Türkiye'de de ilgi gören modelde korkutan olay! Trafikte giderken bir anda bu hale geldi
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
Sokak ortasında eski eşini öldürdü Ardından kendi canına kıydı Sokak ortasında eski eşini öldürdü! Ardından kendi canına kıydı
Bu nasıl vicdansızlık Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Sporla hayatını değiştirdi Son halini görenler tanıyamıyor Sporla hayatını değiştirdi! Son halini görenler tanıyamıyor
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı 24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
Türkiye’nin gıda devi iflas etti Bir dönem zirveye oynamıştı Türkiye'nin gıda devi iflas etti! Bir dönem zirveye oynamıştı
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
13:53
Galatasaray’da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
Galatasaray'da herkesi şaşırtan Barış Alper kararı
13:44
İstanbul’daki bina çökünce milyonlar e-Devlet’e akın etti
İstanbul'daki bina çökünce milyonlar e-Devlet'e akın etti
13:26
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı Filenin Sultanları’na servet
Rahmi Koç kesenin ağzını açtı! Filenin Sultanları'na servet
13:17
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın Tam 1630 taşınmaz
Yahşihan Belediyesi başkan yardımcısının mal varlığına bakın! Tam 1630 taşınmaz
12:43
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı Bakan Tekin’den yeni açıklama geldi
Zorunlu eğitim süresi kısalacak mı? Bakan Tekin'den yeni açıklama geldi
12:25
İlçeyi karıştıran fısıltı Haberi alan veliler okula akın etti
İlçeyi karıştıran fısıltı! Haberi alan veliler okula akın etti
12:13
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama geldi
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama geldi
12:09
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın
Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
11:58
Ali Koç’la aynı restoranda karşılaştı Paylaşımına düştüğü not olay oldu
Ali Koç'la aynı restoranda karşılaştı! Paylaşımına düştüğü not olay oldu
11:51
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
11:00
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
10:53
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
Çöken binadan kurtarılan vatandaş: Binamız çatlaktı, çatır çatır ses duyuluyordu
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 14:04:42. #.0.3#
SON DAKİKA: TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei