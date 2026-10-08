TRT yorumcusu canlı yayında ağzından kaçırdı! Fener taraftarı delirdi

Fenerbahçe Tarfin ile Çimsa ÇBK Mersin, dün akşam FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde karşı karşıya geldi. Mersin Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan ve TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanan karşılaşmada yorumculuk yapan eski milli basketbolcu Nilay Kartaltepe'nin sözleri tartışmalara neden oldu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Mücadelenin son bölümünde ÇBK Mersin'in farkı kapatmaya çalıştığı anları değerlendiren Kartaltepe, "ÇBK Mersin son 4 dakika maça geri gelmeye başladı ama maalesef süre yeterli olmadı." ifadelerini kullandı. Kartaltepe'nin Mersin ekibinin kaçırdığı bir basketin ardından verdiği "Ah!" tepkisi de mikrofona yansıdı.

FENERBAHÇE TARAFTARLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Karşılaşmanın ardından bazı Fenerbahçe taraftarları, Kartaltepe'nin canlı yayındaki sözlerine tepki gösterdi. Özellikle "Maalesef süre yeterli olmadı" ifadesi ve kaçan basket sonrası verdiği tepki, yorumcunun tarafsızlığına yönelik eleştirilere neden oldu. Tepkilerin ardından Nilay Kartaltepe, yazılı bir açıklama yaparak Fenerbahçe camiasından özür diledi.

"O AN FARKINDA OLMADAN AĞZIMDAN ÇIKTI"

Kartaltepe, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yorumcu olarak görev yaptığım Fenerbahçe Tarfin - Çimsa ÇBK Mersin maçında yayının getirdiği heyecanla ve o an farkında olmadan ağzımdan çıkan ifadelerin Fenerbahçe camiasında üzüntü yarattığını görüyorum."

Sözlerinin kasıtlı olmadığını belirten eski basketbolcu, geçmişte Fenerbahçe forması giydiğini de hatırlattı.

"İSTEMEDEN ÜZDÜĞÜM HERKESTEN ÖZÜR DİLERİM"

Kartaltepe, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"Oyuncu olarak da 4 yıl formamı giydiğim bir kulübe karşı saygısızlık yapmam söz konusu olamaz. Kamu yayıncısı olan TRT kurumu çatısı altında da zaten böyle bir yaklaşım mümkün olamaz."

Nilay Kartaltepe, açıklamasını "İstemeden üzdüğüm tüm izleyicilerden özür dilerim." sözleriyle tamamladı.

FENERBAHÇE KUPAYI KAZANDI

Saat 19.30'da başlayan final karşılaşmasında Fenerbahçe Tarfin, ilk çeyreği 21-19 önde tamamladı. Devre arasına 38-32 üstün giren sarı-lacivertliler, üçüncü çeyreğin sonunda farkı açarak skoru 59-48'e taşıdı. Son bölümde Çimsa ÇBK Mersin farkı azaltmasına rağmen Fenerbahçe Tarfin, parkeden 79-71 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

SON 4 SEZONDA ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Fenerbahçe Tarfin, elde ettiği galibiyetle FIBA Kadınlar Süper Kupa'yı son dört sezonda üçüncü kez müzesine götürdü. Daha önce 2023 ve 2024 yıllarında da kupayı kazanan sarı-lacivertliler, 2026'daki finalde de şampiyonluğa ulaştı.