Bakırköy'de Metruk Bina Depremde Çöktü - Son Dakika
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Bakırköy'de Metruk Bina Depremde Çöktü

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İstanbul Bakırköy'de 3 katlı metruk bina deprem sırasında kısmen çöktü, yaralı yok.

23.04.2025 17:47
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Bakırköy'de 3 katlı metruk binada kısmi çökme meydana geldi

İSTANBUL - İstanbul'da 6.2 şiddetindeki deprem sırasında Bakırköy'de bulunan 3 katlı metruk binada kısmi çökme yaşandı. Olayda herhangi bir yaralanma görülmezken, bina çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde ise 3 katlı bir bina metruk binada deprem sırasında hasar oluştu. Binanın duvarlarında çatlaklar oluşurken, yan cephesinde ise çökme meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri ise bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı görülmedi. Öte yandan, iddiaya göre binanın yaklaşık 25 yıl önce yıkılması için boşaltıldığı ama mahkemelik olduğu için de yıkılamadığı öğrenildi.

"Bu bina 25 senedir metruk"

Hasar gören binanın yapındaki apartmanda apartman görevlisi olan Tayfun Bolatlı, "Ben yaklaşık 6 yıldır apartman görevlisiyim. Bu bina 25 senedir metruk şekilde. Yıkım yapılması için binanın sahibi dış mantolama yaptırdı. Burada büyük bir risk oluşturuyor. Buranın yıkılması mahalle sakinleri adına da önemli. Binayla ilgili mahkemelik bir durum var diyorlar ama ben bilmiyorum. Buranın yıkılması lazım. Depremden sonra binanın dış cephesinde çökme oldu. Bizde polise ve itfaiyeye bilgi verdik. Ekipler gelip bina çevresinde önlem aldı. Çökme sesini duyduk. Başka cephelerinde de çatlaklar oluştu. Yanındaki bina bize ait. Olası durumda binanın üzerine düşeceğini zannetmiyorum ama bina sakinleri tedirgin. Ekiplerden burayla ilgili gerekeni yapmasını istiyoruz"

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de Metruk Bina Depremde Çöktü - Son Dakika

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