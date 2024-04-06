Bakırköy'de pazarda panik anları kamerada: Yakalanan hırsız 'bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı - Son Dakika
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Bakırköy'de pazarda panik anları kamerada: Yakalanan hırsız 'bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı

Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında hırsızlık yaparken yakalanan bir şüpheli, 'bomba var' diye bağırınca büyük panik yaşandı. Bayram alışverişi için pazarda bulunanlar, şahsın bağırmasıyla kaçmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı. Kaçmaya çalışanların metrolarda yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.

06.04.2024 23:16
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Bakırköy'de pazarda panik anları kamerada: Yakalanan hırsız "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı

Bayram alışverişinde büyük panik yaşayan vatandaşlar böyle kaçtı

İSTANBUL - Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında iddiaya göre, hırsızlık yaparken yakalanan şüpheli "bomba var" diye bağırınca büyük panik oluştu. Bayram alışverişi için pazarda bulunanlar, şahsın bağırmasıyla oradan kaçmaya çalışırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

Olay saat 13.15 sıralarında Bakırköy'de Cumartesi günleri kurulan sosyete pazarında yaşandı. İddiaya göre, pazarda hırsızlık yapan bir kişi yakalandı. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli, "bomba var" diye bağırınca ortalık karıştı. Şüphelinin bağırmasıyla, bayram alışverişi için pazara gelenler kaçmaya başladı. Can havliyle kendilerini pazardan atlaya çalışan vatandaşların kaçışı kameraya böyle yansıdı. Öte yandan kaçmaya çalışanların metrolarda yoğunluğa neden olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakırköy'de pazarda panik anları kamerada: Yakalanan hırsız 'bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakırköy'de pazarda panik anları kamerada: Yakalanan hırsız 'bomba var' diye bağırınca ortalık karıştı - Son Dakika
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