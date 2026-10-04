Bandırma\'da apartman dairesinde patlama ve yangın: Doğal gaz kaçağı şüphesiyle yakılan tüp iddiası

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılardan Hasan Çelikalp'in vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

KAHVALTI HAZIRLARKEN PATLAMA

Olay, sabah saatlerinde 17 Eylül Mahallesi Sanayi Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, dairede yaşayan Hasan Çelikalp kahvaltı hazırlamak için mutfağa girdiğinde doğal gaz kaçağından şüphelendi. Çelikalp'in çay demlemek için ocak yerine mutfak tüpünü yakmasıyla patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından yangın çıkarken, bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

8 YARALI, 2 DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Patlama ve yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Valilik açıklamasına göre olayda toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 6'sı tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Hasan Çelikalp'in ise vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.