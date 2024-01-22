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Balıkesir'de FETÖ üyesi jandarma yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir'de FETÖ üyesi jandarma yakalandı

Balıkesir'de yol kontrol görevi yapan jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 şüpheli şahıs yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, FETÖ üyesi olan şüpheli şahıs tutuklandı ve Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için çalışmaların devam edeceği açıklandı.

Balıkesir\'de FETÖ üyesi jandarma yakalandı
22.01.2024 - 14:28,  Güncelleme: 14:33
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Balıkesir'de yol kontrol görevi yapan jandarma ekipleri hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezası olan FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan 1 şüpheli, Balıkesir ili Karesi Yol Kontrol Noktasında yapılan yol kontrolü sonucu yakalandı. Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Balıkesir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam edeceği açıklandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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